سلوفينيا تستضيف أكبر مؤتمر دبلوماسي حول القانون الدولي

تستضيف وزارة الخارجية السلوفينية، أكبر مؤتمر دبلوماسى حول القانون الدولى فى تاريخ سلوفينيا، فى الفترة من 15 وحتى 26 مايو 2023.

وتستضيف سلوفينيا المؤتمر الدبلوماسى لاعتماد اتفاقية بشأن التعاون الدولى فى التحقيق فى جرائم الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والجرائم الدولية الأخرى ومقاضاة مرتكبيها (اتفاقية MLA) فى ليوبليانا.

ووفقا لبيان صادر عن سفارة سلوفينيا بالقاهرة اليوم الإثنين، يتم تنظيم المؤتمر من قبل وزارة الشئون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفينيا، نيابة عن الدول التى تقود مبادرة تبنى الاتفاقية.

سيكون هذا أكبر مؤتمر دبلوماسي تستضيفه سلوفينيا على الإطلاق، حيث يجمع نحو 250 خبيرًا فى القانون الدولى العام والقانون الجنائى الدولى من 79 دولة، الذين يدعمون مبادرة اعتماد اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة، ومن الدول الأعضاء الأخرى فى الأمم المتحدة والدول المراقبة، وممثلى المنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدنى.

تقود سلوفينيا مبادرة اعتماد اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة مع الأرجنتين وبلجيكا ومنغوليا وهولندا والسنغال "بلدان المجموعة الأساسية".

الهدف من هذه المبادرة، هو سد الثغرات القانونية فى مجال المساعدة القانونية الدولية وتسليم المجرمين فى سياق الإجراءات الوطنية ضد الجناة المزعومين فى ارتكاب أخطر الجرائم الدولية؛ لأنه على عكس الجرائم الجنائية الأخرى، لم يتم حتى الآن أى شكل من أشكال التعاون الذى تأسس فى المجتمع الدولى فى هذا المجال.

وذكرت سفارة سلوفينيا بالقاهرة، في بيان اليوم، أن اعتماد اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة مهم للغاية لضمان الملاحقة الفعالة لمرتكبى الجرائم الدولية فى ضوء الحرب فى أوكرانيا وجرائم الحرب وغيرها من الأعمال الإجرامية الأكثر خطورة، حيث من المهم وجود ضمان إطار قانونى حديث للتعاون بين الدول الأطراف فى مجال المساعدة القانونية الدولية وتسليم المجرمين.

وفى حال اعتمادها، ستكون اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة أول معاهدة رئيسية فى مجال القانون الجنائى الدولى بعد اعتماد نظام روما الأساسى عام 1998، وستحمل اسم عاصمة سلوفينيا (اتفاقية ليوبليانا - لاهاى).

يشارك فى المؤتمر كل من: تانيا فاجون، نائب رئيس الوزراء فى حكومة سلوفينيا ووزيرة الخارجية والشئون الأوروبية، د. دومينيكا أفارك، وزيرة العدل فى سلوفينيا، حجة لحبيب، وزيرة خارجية بلجيكا، باتسيتسيغ باتمونخ، وزيرة خارجية منغوليا، ديلان يشيلغوز، وزيرة العدل والأمن فى هولندا، عيساتا تال سال، وزيرة الخارجية والسنغاليين فى المهجر، بابلو أنسيلمو، وزير الدولة للشئون الخارجية فى الأرجنتين، كيمبرلى بروست، قاضية فى المحكمة الجنائية الدولية نيابة عن المنظمات الدولية، القاضى ماكى فال، محامى عام بالمحكمة العليا للسنغال، د. بريا بيلاى، رئيسة أمانة تحالف آسيا للعدالة نيابة عن منظمات المجتمع المدنى.