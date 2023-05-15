يستضيف الإعلامي عمرو الليثي

في حلقة فنية خاصة من برنامجه "واحد من الناس"، نجما دراما رمضان واللذان تألقا على شاشة دراما رمضان، حاتم صلاح محمد فهيم.

تتناول الحلقة التي تذاع في العاشرة مساء اليوم الاثنين على قناة الحياة، كواليس خاصة عن حياتهم الفنية يتعرف عليها الجمهور لأول مرة.

ويكشف الفنان حاتم صلاح كواليس شخصية "نفادي" التي قدمها أخر أعماله الدرامية في رمضان مسلسل "الكبير أوي" الجزء السابع، والكيمياء بينه وبين الفنان أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي والفنانة رحمة أحمد.

كما يتحدث عن بدايته الفنية ، وعمله بالمسرح في مسرحية حزلقوم، وكذلك دوره في مسلسل موضوع عائلي، وأمل فاتن حربي.

كما يحاور الليثي الفنان محمد فهيم، حول تفاصيل وكواليس أخر أعماله الدرامية في رمضان و شخصية علاء عبد الجبار في مسلسل عملة نادرة، الذي قدم فيه الصعيدي التراجيدي بعيدا عن الكوميديا التي تيمز بها.

كما يتحدث عن دور شارل شابلن الذى قدمه في العمل المسرحى الموسيقى، وأدوار عديدة قدمها للمسرح منها قهوة سادة، أنا هاملت ومسرحية الملك لير، كما يتحدث عن اهم المحطات الفنية فى حياته مسلسل الجماعة وتقديمه لشخصية سيد قطب.