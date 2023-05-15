الداخلية تُنظم بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد بوادي الفروسية للشرطة

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نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للفروسية (بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد - الحلقة الثانية) بوادى الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة بالقاهرة والذي يعد صرحاً رياضياً يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية.

وأُقيمت فعاليات بطولة الجمهورية لإلتقاط الأوتاد "الحلقة الثانية" خلال الفترة من (12الي 13 مايو الجاري والتى شهدت مشاركة عدد (31 فارساً وفارسةً وجواداً)، واتسمت أجواء فعاليات البطولة منذ افتتاحها بالمظهر المشرف والحضارى لمصر والتنظيم الإحترافى الذى يماثل إقامة مثل تلك البطولات على المستوى الدولي.

ويُعد تنظيم تلك البطولات على ملاعب وادى الفروسية للشرطة، انعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ فى مجال رياضة الفروسية وتوفير كافة السبل التى تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية.

بالإضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين وسيارات إسعاف بتجهيزاتها من الأطقم الطبية وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير وأماكن إنتظار السيارات وتوفير إسطبلات ذات مواصفات قياسية بسعة كبيرة لإيواء الخيول وتوفير خدمات بيطرية متطورة ملائمة لها، وتجهيز منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلاً.

وفى ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى بالبطولة وسط أجواء إحتفالية وطنية بحضور أعضاء الإتحاد المصرى للفروسية.

ومن جانبهم، أشاد المشاركين بالمستوى الراقى لوادى الفروسية وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لإستقبال كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية.

يأتي ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين وإيماناً بالنهوض والإرتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة لاسيما رياضة الفروسية.