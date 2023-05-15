لجنة الأحزاب: البحث عن المساحات المشاركة سيؤدي للانطلاق لما هو أفضل للوطن

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، تستهدف أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة سي بي سي، مساء الأحد، أن الدعوة للحوار تجمع كل الأطياف السياسية للحوار والنقاش وطرح الرؤى المختلفة، مؤكدًا أن البحث عن التوافق والمساحة المشتركة سيؤدي إلى الانطلاق لما هو أفضل لمصلحة الوطن والمواطن.

ولفت إلى أن البرلمان الحالي مارس دور أدوات رقابة خلال دور الانعقاد الأول والثاني والثالث بما تخطي بالأرقام كل الفصول التشريعية السابقة، وبالتالي مبدأ الفصل المرن بين السلطات يتم تطبيقه.

وأكد أنه لم يرد لمجلس النواب منذ انعقاد عام يناير 2021 مشروع قانون واحد من الحكومة أو من النواب إلا وأُدخل عليه العديد من التعديلات، سواء داخل اللجان النوعية أو الجلسات العامة.

وأشار إلى أنه المعارضة موجودة داخل مجلس النواب والشيوخ، ووصلت عن طريق القوائم المغلقة المطلقة التي تدعم المادة 5 من الدستور وتطبقها حرفيًا، وأدي ذلك إلى وصول 17 حزبًا سياسيًا في البرلمان الحالي.

ونوه بأن القائمة المغلقة المطلقة هي الأفضل ليس لأنها الأسهل للناخب المصري، ولكن لأنها تتوافق مع دستور2014، والمعدل سنة 2019.

وانطلقت اليوم جلسات الحوار الوطني، بجلسة عقدتها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب".