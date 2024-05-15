ملك الأردن يصل إلى مملكة البحرين للمشاركة في القمة العربية الثالثة والثلاثين

وصل إلى مملكة البحرين اليوم الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية؛ للمشاركة في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي تستضيفه مملكة البحرين، حيث كان في مقدمة مستقبلي العاهل الأردني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

كما كان في الاستقبال الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لملك البحرين رئيس المجلس الأعلى للبيئة، والشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعددٌ من كبار المسئولين.

وستتناول القمة العربية، التي تنطلق غدا الخميس، الأوضاع في عدد من الدول العربية الشقيقة، وكيفية استعادة الاستقرار بالمنطقة في خضم الأزمات الكبيرة التي تتعرض لها، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة على المستويين الدولي والإقليمي، وذلك إلى جانب متابعة جهود العمل العربي المشترك لدعم مسار التنمية لصالح الشعوب العربية كافة.