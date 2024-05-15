محافظ جنوب سيناء يهدي راهبات دير السبع بنات مواد غذائية

أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بدير السبع بنات بمنطقة وادي فيران التابعة لمدينة أبورديس، للاطمئنان على أحوال راهبات الدير بحضور اللواء أحمد الاسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، والعميد سامح متولي، رئيس مدينة أبورديس، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، حرصه الدائم على متابعة دير السبع بنات بوادي فيران، ودير سانت كاترين بمدينة سانت كاترين، للاطمئنان على أحوال الرهبان والراهبات، والاستماع إلى مطالبهم، وتلبية احتياجاتهم.

والتقى المحافظ، الراهبة بلاجية، التي أعربت عن سعادتها بزيارته وحرصه الدائم على تلبية احتياجات الدير، مشيدة بالدور الذي تقوم به الجهات المختلفة لحماية الدير.

كما أجرى المحافظ محادثة تليفونية برئيسة الدير الراهبة جنادية، والتي تتواجد في اليونان خلال هذه الفترة للاطمئنان عليها، والتعرف على احتياجات الدير.

وقدم المحافظ كميات كبيرة من المواد الغذائية المتنوعة لدير السبع بنات، إضافة إلى توفير عدد من البونات الخاصة بالحصول على السلع الغذائية مجانًا، قيمة البون الواحد 200 جنيه.