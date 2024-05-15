• معندناش حر وبرد.. والعمل بالمشروعات يمتد أحيانا لـ24 ساعة يوميا

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل والموصلات، أنّ العمل قد يمتد لـ24 ساعة يوميا في المشروعات التي تنفذها الوزارة.

وقال خلال مقابلة مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، عُرضت مساء الأربعاء: "إحنا معندناش حر وبرد وظل.. إحنا بنشتغل 24 ساعة إن اقتضت الحاجة لذلك، لكن على الأقل العمل 18 ساعة يوميا طوال أيام الأسبوع.

وأوضح أن شركات مصرية تُنشئ محطات القطار الكهربائي السريع، وكذلك الجسر الترابي والأعمال المدنية.

وأضاف أن 200 شركة بها 100 ألف عامل ومهندس تعمل في الخط الأول من القطار الكهربائي السريع، بدءًا من محطة السخنة حتى مطروح بطول 660 كيلومترًا.

وذكر أن المسافة قد تزيد إلى 675 كيلومترًا في إطار دراسة مد القطار قلب الإسكندرية، موضحًا أن القطار بجانب كونه اقتصاديا وتجاريا وتنمويا فهو قطار خدمي أيضًا.

وأكد أن وصول القطار إلى قلب الإسكندرية سيزيد من عدد الركاب كما يخدم شريحة أكبر من المواطنين.