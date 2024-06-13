التحقيق في مصرع طالب تمريض بالمنيا

تُجري النيابة العامة بمركز سمالوط، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، تحقيقات في حادث مقتل طالب تمريض نتيجة انقلاب دراجة نارية أثناء سباق دراجات أمام قرية الشعراوية. تم نقل الجثة إلى مستشفى سمالوط التخصصي.

وقد قررت النيابة العامة انتداب طبيب الصحة والطب الشرعي للكشف على الجثة وتحديد الإصابات وسبب الوفاة الحقيقي. كما كلفت البحث الجنائي بإعداد محضر تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وكان اللواء محمد الضبش، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطاراً من اللواء أحمد الحيني، مساعده للمرور والحماية المدنية والمشرف على مركز سمالوط، يفيد بوقوع حادث دراجة نارية "سباق" أمام قرية الشعراوية أسفر عن وفاة طالب التمريض.

انتقل على الفور لمعاينة مكان الحادث العقيد محمد مصطفى، مأمور المركز، والرائد يحيى كيلاني شاهين، رئيس المباحث. وبالفحص تبين وفاة عمر أشرف إبراهيم، 17 سنة، مقيم بنزلة شادي بقرية بني سمرج، نتيجة انقلاب دراجة نارية أثناء سباق موتوسيكلات أمام قرية الشعراوية