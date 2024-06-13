مصرع شاب خلال التنقيب عن الآثار في الفيوم

لقي شاب بالفيوم في العقد الثاني من العمر مصرعه خلال التنقيب عن الآثار بقرية الهيئة التابعة لمركز طامية.

وانتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً بمصرع شاب من قرية الهيئة دائرة المركز أثناء التنقيب عن الآثار.

انتقلت شرطة طامية برئاسة الرائد محمد عشري رئيس المباحث إلى موقع الحادث وتبين أنه أثناء قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار لقي شاب يدعى "عمر م." 26 سنة، مصرعه ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.