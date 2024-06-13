عماد الدين حسين: السوبرانو فاطمة سعيد أيقونة مصرية توازي محمد صلاح في الرياضة

أشاد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، بالموهبة الاستثنائية للسوبرانو المصرية فاطمة سعيد، مقارنًا إياها بلاعب ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني محمد صلاح ولكن في عالم الفن.

وعبر خلال لقاء لبرنامج «حوار عن قرب» مع الإعلامي أحمد العطار، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الخميس، عن أسفه إزاء قلة رواج الغناء الأوبرالي بين الشعوب العربية.

وأشار إلى العلاقة الوثيقة التي تربطه بوالد فاطمة سعيد، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار السابق ونائب رئيس النادي الأهلي سابقًا، مشددا على أهمية الفن والرياضة كمحفزات أساسية للوعي والذوق العام. وطالب بتشجيع المواهب الفنية والرياضية وتنميتها لدى التلاميذ الصغار كوسيلة لمكافحة الأفكار المتطرفة وتعزيز القيم الإيجابية، مثنيا في الوقت ذاته على مقترح الفنان يحيى الفخراني، بشأن تدريس مادة الفنون بشكل إجباري على طلبة المدارس.

وذكر أن العديد من الدول تنفق مليارات الدولارات لشراء القوة الناعمة، في حين تمتلك مصر ثروة هائلة من المواهب في مختلف المجالات، والتي يجب استثمارها والاستفادة منها على النحو الأمثل كمحفزات أساسية لتنمية الوعي والذوق العام.