الصين تبقي على سعر الفائدة على ودائع العام الواحد عند مستوى 5ر2%

ابقى بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الأربعاء على سعر الفائدة على ودائع البنوك التجارية لديه لأجل عام واحد عند مستوى 5ر2% دون تغيير.

يأتي ذلك بعد أن قرر البنك في أواخر الشهر الماضي تثبيت سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 45ر3% دون تغيير، مقارنة بمستواه في الشهر السابق.

كما أبقى البنك على سعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات الذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 95ر3%، بحسب مركز تمويل الإنتربنك الوطني في الصين.

وفي فبراير الماضي خفض بنك الشعب سعر الفائدة على القروض الخمسية بمقدار 25 نقاط أساس إلى 95ر3%، وهو أكبر خفض له خلال السنوات الأخيرة، في حين لم تتغير فائدة قروض العام الواحد في فبراير الماضي.