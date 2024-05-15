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أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات"، اليوم الأربعاء، ارتفاع الناتج الصناعي في منطقة اليورو بشكل غير متوقع خلال مارس الماضي، مدفوعا بإنتاج السلع الرأسمالية.

وارتفع الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 0.6% على أساس شهري خلال مارس الماضي، مقارنة بـ1% في فبراير الماضي، ومخالفا توقعات خبراء الاقتصاد بحدوث تراجع بنسبة 0.3%.

وتراجعت جميع قطاعات الإنتاج الفرعية باستثناء قطاع السلع الرأسمالية.

وتراجع إنتاج قطاع السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 7. 2%، فيما تراجع إنتاج قطاع السلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 1.1 %.

وتراجع إنتاج قطاع السلع الوسيطة بنسبة 5. 0%، كما تراجع إنتاج قطاع الطاقة بنسبة 9. 0 %.

ومن ناحية أخرى، ارتفع إنتاج قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1%.

وتباطأ تراجع الناتج الصناعي ليصل إلى 1% على أساس سنوي خلال مارس الماضي، مقارنة بـ6.3% في فبراير الماضي، فيما أشارت توقعات الاقتصاديين إلى حدوث تراجع بنسبة 1.2%.