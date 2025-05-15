لقاء مرتقب بين رامافوزا وترامب الأسبوع المقبل

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، وذلك بعد مزاعم أطلقها ترامب، ونفتها جنوب أفريقيا، حول ارتكاب "إبادة جماعية" بحق المزارعين البيض في البلاد ذات الأغلبية السكانية السمراء.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع، الذي أعلن عنه يوم الأربعاء من قبل حكومة جنوب أفريقيا، في 21 مايو/أيار، ويأتي أيضا بعد أن استقبلت الولايات المتحدة هذا الاثنين 59 مواطنا جنوب أفريقيا من البيض كلاجئين، في خطوة وصفتها إدارة ترامب بأنها بداية لخطة إعادة توطين أوسع للمزارعين الأفارقة البيض الذين قال ترامب إنهم يتعرضون للاضطهاد في وطنهم بسبب عرقهم. وتنفي جنوب أفريقيا هذه المزاعم، وتؤكد أن البيض في البلاد لا يُستهدفون بشكل خاص أو يتعرضون للاضطهاد.

وقال مكتب رامافوزا إنه سيكون في الولايات المتحدة من الاثنين إلى الخميس من الأسبوع المقبل، وإنه سيلتقي ترامب يوم الأربعاء في البيت الأبيض. وأوضح البيان أن زيارة رامافوزا تهدف إلى "إعادة ضبط العلاقة الاستراتيجية بين البلدين".



ولم يصدر أي تعليق فوري من البيت الأبيض بشأن الاجتماع، الذي سيكون أول لقاء لترامب مع زعيم دولة أفريقية منذ عودته إلى منصبه في يناير/كانون الثاني.