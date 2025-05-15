المستشار الألماني شديد التشكك بشأن حظر البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الخميس، عن "تشككه الشديد" بشأن الدعوات المتزايدة لحظر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، بعدما صنفته الاستخبارات الداخلية بأنه "حزب يميني متطرف مؤكد".

وقال ميرتس لصحيفة "دي تسايت" الأسبوعية إنه لحظر جماعة ما، يتعين إثبات أنها تحارب "بشدة" النظام الديمقراطي الحر في البلاد، مضيفا: "ويقع عبء الإثبات على عاتق الدولة وحدها".

وكان المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية)، رفع تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا - ثاني أكبر حزب في البرلمان الألماني حاليا - من حزب متطرف يميني "مشتبه به" إلى "مؤكد"، في الثاني من مايو الجاري.

ولكن بعد أن اتخذ حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة إجراءات قانونية ضد هذه الخطوة، علقت الاستخبارات الداخلية قرارها في وقت لاحق حتى تقوم المحكمة بتسوية دعوى الحزب.



