قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن الاحتلال يقابل مساعي الأطراف الوسيطة، التي تبذل جهوداً حثيثة لإعادة المسار التفاوضي إلى سكّته الصحيحة، بالضغط العسكري على المدنيين الأبرياء، عبر القصف الجماعي، وفرض المزيد من المعاناة على شعب فلسطين، في محاولة يائسة لفرض شروطه تحت النار.

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الخميس، أن «إصرار حكومة الاحتلال على التفاوض دون وقف العدوان، وإرسال رسائل بعدم الاكتراث بمساعي الوسطاء، يكشف جوهر العقلية الإجرامية لهذا الكيان، التي ترى في التهدئة مجرّد أداة لشراء الوقت وإعادة استئناف الحرب».

وأضافت: «إن العالم يريد أن يرى وقفاً للحرب في نهاية المطاف. فهدف العملية التفاوضية واضح وثابت، وهو وقف العدوان، وإنهاء الحرب بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى».

وشددت على أن «رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد حرباً بلا نهاية، ولا يكترث لمصير أسراه، وهو آخر من يهتم بحياتهم وعودتهم إلى ذويهم».

واستطردت: «لقد أثبت نتنياهو بعقليته المهووسة بالقتل والدمار، أنه لا يشكل خطراً على شعبنا فقط، بل بات خطراً حقيقياً على المنطقة والعالم بأسره».



