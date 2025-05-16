ضمن برنامج الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف (18 مايو من كل عام) برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض "متحف الفن المصري الحديث .. من الرواد إلى الأحفاد" وذلك يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025 في تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة أبعاد بمتحف الفن المصري الحديث، وبافتتاح المعرض تعود من جديد قاعة أبعاد لتقديم عروضها الفنية المتغيرة التي تميزت بها من مقتنيات المتحف.

وصرح الدكتور وليد قانوش: "طوال سنوات ضمت جدران متحف الفن المصري الحديث مقتنيات فنية من مختلف الأجيال من الرواد الأوائل وحتى شباب الفنانين مرورًا بأجيال من المصورين والرسامين والنحاتين والحفارين والخزافين وغيرها من مجالات الإبداع سجلوا بصمتهم الفنية في تاريخ الحركة التشكيلية المصرية".

وتقول الدكتورة سلوى حمدي رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض: "ربما لا تتسع قاعات العرض المتحفي لكل تلك المقتنيات معًا ولكن كانت الفرصة متاحة دائمًا لعرضها في المناسبات والقاعات الخارجية المختلفة، واليوم ونحن نعيد افتتاح قاعة "أبعاد" للعروض المتغيرة بالمتحف ندشن النسخة الأولى من سلسلة عروض متغيرة لمقتنيات متحف الفن المصري الحديث".

وأضافت الدكتورة سمر يسري (القيم الفني للمعرض): "يضم العرض مجموعة من أعمال شباب الفنانين المقتناة في السنوات الأخيرة على أمل أن نعرض المزيد من إبداعات الأجيال المختلفة في نسخ لاحقة، ليظل متحف الفن المصري الحديث الشاهد على إبداعات الفنانين المصريين من جيل إلى جيل".

يضم المعرض أعمال الفنانين (هشام مخلوف، سلمى أبوزيد، خالد العجيزي، محمد تهامي، أحمد الجعفري، رانيا أبوالعزم، لينا أسامة، مهني ياؤود، آلاء محمد إبراهيم، رشا صابر جوهر، عمر عبد اللطيف، كريم رأفت، مصطفى فراج، جمال الخشن، آلاء حلمي، أحمد صابر، محمد عبد الرحيم، محمد ربيع، حسام السيد، يوستنيا شحاتة، منى هيكل، آلاء سامي، عبد الرحمن العجوز، ريم أسامة، ريهام أبوالعزم، مصطفى محمد سعد، سارة قاسم، نور عماد، مروة يسري، سمر عبد الصادق، صفاء عطية، محمود رشدي، مروة عادل).