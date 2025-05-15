قالت حركة حماس، مساء اليوم الخميس، إنها تتوقّع وفق التفاهمات مع واشنطن، "دخولا فوريًّا" للمساعدات إلى غزة، والدعوة لوقف نار دائم في القطاع.

وأضافت حماس، في بيان، أن إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر كان "مبادرة إيجابية" تهدف إلى "تخفيف معاناة شعبنا"، وإظهار الالتزام بوقف القتال وفتح المعابر.

وأشارت الحركة إلى أن هذه الخطوة جاءت "استباقاً لزيارة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) للمنطقة"، موضحة أنه "بناء على التفاهمات مع الجانب الأمريكي ومعرفة الوسطاء فإننا نتوقع انتهاء العدوان وبدء إدخال المساعدات الإنسانية فوراً".

وأكدت أيضا ضرورة إجراء "مفاوضات شاملة حول كافة القضايا لتحقيق الأمن والاستقرار"، لكن الحركة حذرت من أن "الفشل في هذه الخطوات، وخاصة في تقديم المساعدات، سيلقي بظلال سلبية على أي جهد لاستكمال مفاوضات تبادل الأسرى".