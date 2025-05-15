ضبط 4 أطنان من السماد المدعّم ومسحوق السمك مجهول المصدر في البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالتنسيق مع مديرية التموين، وبإشراف محمد هدية، وكيل الوزارة، حملة موسعة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من السيد كفافي، مدير إدارة التموين بإدكو، بشأن تنفيذ حملة تموينية في نطاق المركز.

وأسفرت الحملة عن ضبط 50 شيكارة سماد مدعم، بإجمالي وزن 2 طن، مخصص لوزارة الزراعة ومحظور تداوله بشكل حر، وذلك أثناء نقله على سيارة ربع نقل بمدينة إدكو، حيث كانت قادمة من مركز كفر الدوار في طريقها إلى مركز أبو حمص.

كما تم ضبط 50 شيكارة مسحوق سمك مجهول المصدر، لا يحمل أي بيانات تخص تاريخ الإنتاج أو الصلاحية أو مصدر التصنيع، بإجمالي وزن 2 طن.

وقد جاءت الحملة برئاسة فارس عبد الواحد، رئيس الرقابة بإدارة تموين إدكو.