مصرع 3 عناصر جنائية وضبط آخرين عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية والإسماعيلية

لقي 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم، وضُبط آخرون عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة خلال مداهمة بؤر إجرامية بالقليوبية والإسماعيلية.

أكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة"، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق عدة محافظات.

تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بالقليوبية والإسماعيلية – محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات "قتل – اتجار بالمخدرات – إتلاف")، وضبط باقي عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (أكثر من 160 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيروين" – بندقية آلية – 2 طبنجة").. هذا وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (20) مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.