توريد 163 ألفا و941 طن قمح لشون وصوامع كفر الشيخ في موسم الحصاد

تواصل محافظة كفر الشيخ جهودها المكثفة لاستقبال محصول القمح المحلي خلال موسم توريد 2026، حيث أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وصول إجمالي كميات القمح الموردة إلى 163 ألفا و941 طنا، تم استلامها داخل الشون والصوامع ومراكز التجميع المنتشرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ انتظام أعمال التوريد والاستلام بجميع المواقع التخزينية، مع توفير التيسيرات اللازمة للمزارعين، تنفيذا لتوجيهات الدولة بدعم منظومة توريد القمح المحلي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأشار إلى المتابعة المستمرة لأعمال لجان الاستلام داخل الشون والصوامع لضمان الالتزام بالمعايير والضوابط المنظمة لعمليات التوريد، لافتا إلى صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من عملية التوريد بما يسهم في تشجيع المزارعين على زيادة الكميات الموردة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مديرية التموين والوحدات المحلية، تواصل حملات المتابعة والرقابة اليومية على مواقع التخزين لمتابعة انتظام سير العمل والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على عمليات الاستلام.

وأضاف أن المحافظة تتابع بشكل دوري معدلات التوريد بمختلف المراكز والمدن في إطار خطة الدولة لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.