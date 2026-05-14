البحيرة: خطة عمل متكاملة لحصر المنشآت غير المرخصة وتحديث قواعد البيانات

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أهمية إحكام الرقابة على مختلف الأنشطة والمنشآت داخل نطاق المحافظة، وضرورة تكثيف جهود الحصر والمتابعة للمنشآت غير المرخصة، بما يضمن الحفاظ على الانضباط العام وتطبيق القانون، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.

وذكرت عازر، في بيان صحفي اليوم الخميس، عقد اللواء وائل حمزة، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعا موسعا بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء خالد رسلان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية والمكلف بالإشراف على عدد من الملفات والقطاعات بديوان عام المحافظة، إلى جانب عدد من رؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات الهندسية، وممثلي الإدارات المعنية بالمراكز التكنولوجية.

وخلال الاجتماع، شدد السكرتير العام المساعد على ضرورة تنفيذ حصر شامل ودقيق لجميع المحلات والعيادات والمنشآت غير المرخصة، مع إعداد قاعدة بيانات متكاملة يتم تحديثها بصورة دورية، والاعتماد على البيانات المتاحة بالمراكز التكنولوجية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كما أكد أهمية حصر كل الأنشطة والعيادات التي تُجرى بها تدخلات أو عمليات طبية، ومراجعة موقفها القانوني بشكل كامل، واستكمال قواعد البيانات الخاصة بها، مع المتابعة المستمرة والتنسيق مع الغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك، بما يساهم في إحكام الرقابة وضبط المنظومة داخل نطاق المحافظة.

وتناول الاجتماع كذلك متابعة آخر مستجدات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، مع التأكيد على ضرورة تسريع معدلات الإنجاز وتذليل أية معوقات أمام المواطنين، والانتهاء من الملفات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق الاستقرار القانوني ويحافظ على حق الدولة.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة والوقود داخل المديريات والمراكز والمدن والوحدات المحلية، ورفع كفاءة التشغيل وفقا لاحتياجات العمل الفعلية، بما يسهم في تحقيق الانضباط الإداري والاستخدام الأمثل للموارد، والالتزام بتنفيذ العمل يوم الأحد من كل أسبوع خلال مايو الجاري بنظام "الأونلاين" بكل الوحدات المحلية، مع تنظيم آليات العمل عن بُعد بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وانتظام، دون التأثير على سير العمل أو مستوى الخدمات المقدمة.