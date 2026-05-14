نائب محافظ الوادي الجديد يتابع إجراءات تقنين أوضاع المنشآت التجارية والصناعية

عقد محمد كجك، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز والقيادات التنفيذية المعنية؛ لمتابعة جهود رصد المنشآت غير المرخصة ودمجها بالاقتصاد الرسمي.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وفي إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية.

وأكد نائب المحافظ، خلال الاجتماع، ضرورة تكثيف أعمال الحصر والمتابعة الميدانية للمنشآت غير المرخصة، خاصة العاملة في مجالات إنتاج وتجهيز وتصنيع المواد الغذائية والأدوية والمنتجات التي قد تمثل خطورة على صحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.