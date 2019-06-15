يعود برنامج «واحد من الناس» إلى شاشة قناة النهار اعتبارا من اليوم، وذلك من خلال مجموعة حلقات خاصة مع نجوم لمعت على شاشة الدراما المصرية فى رمضان؛ حيث يقوم الإعلامى عمرو الليثى بتكريمهم وإهدائهم دروع قناة النهار.

يستضيف البرنامج فى ثلاث حلقات متتالية تذاع فى التاسعة والنصف مساء على الهواء أبطال وصناع مسلسلات رمضان، وتبدأ بحلقة مع أسرة «الزوجة الـ ١٨»، وفى مقدمتهم النجم حسن الرداد، وفى حلقة الأحد أسرة مسلسل «حدوتة مرة» وفى مقدمتهم النجمة غادة عبدالرازق، والإثنين أسرة مسلسل «سوبر ميرو» والنجمة إيمى سمير غانم.

وكان البرنامج توقف خلال شهر رمضان، ويعود بعد عيد الفطر المبارك لمواصلة رسالته التى تقوم على إلقاء الضوء على المشروعات التنموية فى جميع محافظات مصر، وتقديم الدعم المالى والمعنوى للمواطنين، سواء رحلات عمرة أو عمليات جراحية للفقراء، وذلك بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن لدعم الفقراء والمحتاجين فى شتى نواحى الجمهورية.

ويستمر البرنامج فى تقديم العديد من الأنشطة الخيرية من منطلق واجب وطنى لخدمة أهالينا فى شتى بقاع الجمهورية؛ حيث سيقوم البرنامج بتقديم 5 آلاف جهاز عروسة، و50 رحلة عمرة وشقق وعلاج لجميع أمراض الباطنة والعيون والجراحات وتوصيل مياه، كما يقوم البرنامج بتمويل 5 آلاف مشروع صغير.

يذاع برنامج واحد من الناس من السبت إلى الإثنين فى التاسعة والنصف مساء عبر شاشة قناة النهار.