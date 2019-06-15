ينظم اتحاد الصناعات المصرية ورشة عمل، الاثنين المقبل، لرفع القيمة المضافة للمنتج المصري، بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة، وغرفة صناعة منتجات الاخشاب والاثاث ، والمجلس التصديري للأثاث.

وتأتي الورشة في إطار أهمية ربط التصميم بالصناعات الخشبية، وصناعة الأثاث من أجل رفع القيمة المضافة، وسيتم خلال الورشة استعراض، تطوير تصميم المنتجات، والتسويق الإلكتروني، والعميل المستهدف.

وتستعرض الورشة صناعة الأثاث المصري والثورة التي أحدثت فيه مؤخرا من خلال فلسفة التصميم، وتهدف الورشة إلى دعم التصميم خصوصا مع صغار المصممين وطلبة الجامعات، وكل من لديه موهبة التصميم.

من جانبه، أشاد أحمد حلمي، رئيس غرفة منتجات الأخشاب، بالتقدم الذي أحرزته صناعة الأثاث في مصر، ونجاحها في الوصول للعالمية، وتحقيق معادلة السعر الجيد والجودة في المنتج المصري، ما ساهم في زيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وأوضح حلمي، أن الصناعة المصرية، لن تستطيع المنافسة بقوة إلا من خلال تطوير التفكير والتصميم والابتكار، لافتا إلى أن الغرفة وقعت العديد من البروتوكولات والتعاون مع الجامعات سواء داخل مصر أو خارجها، لإتاحة الفرصة أمام جيل جديد من المصممين والمبتكرين الشباب.

وأضاف قائلا: أمامنا تحديات كبيرة للوصول إلى العالمية اهمها الإستمرار في تطوير التصميم، ومواكبة التطور في الخامات، ومتطلبات الأسواق العالمية، حتى نستطيع ان ننافس بحق محليا وخارجيا، لافتا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بفتح حوار متواصل بين الصناعة وبين المصممين والقائمين على جميع المنظمات المعنية بذلكً كالجامعات والمعاهد وغيرها.

وأشار حلمي إلى ما يمثله التصميم من أهمية للصناعة باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، لا استغناء لأحدهما عن الآخر، مشيًرا إلي أن خلق قيمة مضافة عالية في قطاع الأثاث يرتكز على التصميم باعتباره الأساس الذي يبنى عليه الفرق بين سعر منتج ومثيله.