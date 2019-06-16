سياسي محافظ يتولى منصب عمدة مدريد بفضل دعم اليمين المتطرف

فاز السياسي المحافظ خوسيه لويس مارتينيز-ألميدا بمنصب عمدة مدريد بفضل دعم حزب "فوكس" اليميني المتطرف.

وتولى مارتينيز-ألميدا المنصب بعد أن أبرم حزب الشعب الذي ينتمي إليه اتفاقا في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة مع حزب سيودادانوس (المواطنين) المنتمي إلى تيار يمين الوسط. وجاء خلفا للإدارة اليسارية بقيادة مانويلا كارمينا.

ولم يصبح التحالف ممكنا إلا بدعم من حزب "فوكس"، الذي بات لديه الآن رأي رئيسي في إدارة العاصمة الإسبانية.

ووصفت نائبة رئيس الوزراء الإسباني كارمن كالبو الاتفاقية بأنها "مؤسفة للغاية".

وقالت كالبو عضو حزب العمال الاشتراكي "لا يمكن أن يحدث مثل هذا الأمر في باريس أو لندن أو برلين أبدا".

وبعد الانتخابات المحلية في 26 مايو، تم انتخاب رؤساء بلديات جدد في أقل بقليل من 8100 بلدية. وتولى حزب الشعب السلطة في أربع من أكبر ثماني مدن في إسبانيا هي مدريد وسرقسطة وملقة ومرسية، بعد أن توصل إلى صفقات مع حزبي "فوكس" وسيودادانوس (المواطنين).