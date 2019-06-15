الجمارك التونسية تحبط تهريب نمور نادرة على الحدود الليبية

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أحبطت قوات الجمارك التونسية اليوم السبت، عملية تهريب نمور بيضاء من فصيلة نادرة عبر معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا.

وقالت إدارة الجمارك على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن مواطنا ليبيا كان يسعى لتهريب أربعة أشبال نمور كانت مخبأة داخل سيارته أثناء مغادرته في اتجاه الأراضي الليبية.

وأوضحت الإدارة أن المواطن الليبي صرح بأنه اقتنى النمور من حديقة بجهة النفيضة دون أن يدلي بما يفيد طريقة اقتنائها أو احترام الإجراءات الجمركية ودون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بوزارة الفلاحة.

ويخضع المواطن الليبي للتحقيق في جرائم "صرفية وجمركية" بحسب ما أفادت به إدارة الجمارك، بينما جرى تسليم النمور إلى إدارة الغابات بالمندوبية الجهوية للفلاحة بولاية مدنين القريبة من الحدود الليبية.