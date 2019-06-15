المتهم بقتل زوجته يمثل جريمته في الإسكندرية: «كان نفسي أمسك العشيق»

أمر المستشار مصطفى المنشاوي رئيس نيابة الدخيلة، السبت، بحبس "إ.ق.ع"، 37 عاما، عامل دوكو، وعشيق زوجته ويدعى "م.أ.أ"، 26 عاما، سائق أتوبيس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على السكين المستخدم في الحادث؛ لاتهامه بقتل زوجته وتدعى "أ.ف.إ"، 36 عاما، مشرفة بإحدى المدارس، بـ5 طعنات نافذة في الصدر والبطن، عقب ضبطها مع عشيقها في مسكن الزوجية.

وجاء القرار عقب اقتياد الزوج - المتهم بقتل زوجته - لتمثيل الواقعة بموقع الحادث في منطقة الحديد والصلب، التابعة لنطاق قسم شرطة الدخيلة، وذلك في المحضر رقم 3735 لسنة 2019 إداري الدخيلة، وتواصل إدارة البحث الجنائي تحت إشراف اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، التحري حول ملابسات الواقعة، التي اتهم فيها الزوج - العشيق - بممارسة علاقة غير شرعية مع زوجته القتيلة.

وذكر المتهم أمام النيابة أن الواقعة بدأت عندما عاد من العمل مبكرا على غير العادة، حيث شعر بحالة إعياء واستأذن من صاحب الورشة، ولدى عودته للمنزل الساعة 4 عصرا، سمع صوتا داخل غرفة النوم، وباستطلاع الأمر وجد زوجته في حضن عشيقها.

وأضاف أنه توجه للمطبخ وأحضر سكينا ووجه عدة طعنات نافذة لزوجته أودت بحياتها، ثم طارد العشيق حتى قفز من الطابق الرابع، وأمسك به الأهالي لاعتقادهم أنه لص، إلى أن تسلمته الشرطة، قائلا: "غسلت عاري من زوجتي، وكان نفسي أقتل العشيق وانتقم لشرفي".

تلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، إخطارا، من مأمور قسم شرطة الدخيلة، الخميس الماضي، يفيد القبض على عامل؛ لاتهامه بقتل زوجته، عقب ضبطها مع عشيقها في منزل الزوجية، تم القبض عليه أيضا، فتم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف في منطقة كوم الدكة وسط المحافظة، وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيق.