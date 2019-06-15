دراسة أمريكية توضح كمية اللحوم التي يجب تناولها أسبوعيا

•استبدال اللحوم الحمراء بالأسماك والبيض والمكسرات يقلل من خطر الوفاة

عرضت فضائية «العربية»، مساء السبت، تقريرا حول دراسة قامت بها جامعة هارفارد الأمريكية بشأن كمية اللحوم التي عليك يجب تناولها أسبوعيا.

وكشفت الدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية، عن النظام الغذائي الأفضل لحياة صحية أطول، من خلال تعديل الوجبات الغذائية واستبدال اللحوم الحمراء بالأسماك والبيض والمكسرات، حيث تقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة الخُمس تقريبا.

وأظهرت الدراسة التي أجريت على أكثر من81 ألف شخص فى الولايات المتحدة على مدار 8 سنوات، أن الأشخاص الذين تناولوا الأسماك بدلًا من اللحوم الحمراء قل خطر الوفاة لديهم بنسبة 17%، والذين تناولوا المكسرات قل خطر الوفاة بنسبة 19%، أما من تناول الدواجن منزوعة الجلد انخفضت النسبة لتصل إلى 10%، ومن تناول البيض كبديل للحوم قلل من خطر الوفاة بنسبة 8%.

بينما قل خطر الوفاة لمن استبدل اللحوم بالحبوب الكاملة بنسبة 12%، وزاد خطر الوفاة لمن يزيد في استهلاك اللحوم الحمراء والمجهزة بنسبة 10% في السنوات الثمانية اللاحقة؛ لذا أوصى الأطباء تناول ما لايزيد 3 أجزاء من اللحوم الحمراء أسبوعيا وعدم تناول اللحوم المصنعة.