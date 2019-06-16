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وصول طاقم ناقلة النفط النرويجية التي تعرضت لانفجار إلى دبي

(د ب أ)
نشر فى : السبت 15 يونيو 2019 - 11:55 م | آخر تحديث : السبت 15 يونيو 2019 - 11:55 م

وصل أفراد طاقم ناقلة النفط النرويجية التي تعرضت لانفجار الأسبوع الماضي ، إلى دبي اليوم السبت، حسبما قال مالكو ومشغلو الناقلة "فرانت ألتير".

وكانت الشركة المشغلة قد ذكرت في وقت سابق أن الطاقم المكون من 23 شخصا، يضم 11 روسيا ومواطنا جورجيا و 11 فلبينيا.

وكان الطاقم قد نقل إلى إيران بعد أن تم إنقاذه أمس الأول الخميس من جانب شركة "هيونداي دبي" عقب التفجير والحريق بالناقلة.

وقالت شركة النقل "فرونتلاين" المالكة للناقلة وشركة الشحن انترناشيونال تانكر مانجمنت" إن الطاقم نُقل من مطار بندر عباس وهبط في مطار دبي الدولي الساعة 1630 بتوقيت جرينتش.

وجاء في بيان أن فريقًا متخصصًا وصل في الوقت نفسه إلى "فرانت ألتير" لتفقد السفينة لإجراء تقييم كامل للحالة والضرر".

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