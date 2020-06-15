مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يناقش مساعدة الدول الأعضاء على مواجهة كورونا

بدأت، صباح اليوم الاثنين، أعمال أول اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد توقف استمر 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وقال المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو جروسي، في كلمته اليوم أمام اجتماع مجلس المحافظين، إن 121 دولة طلبت مساعدة الوكالة لمواجهة الفيروس، مشيرا إلى قيام الوكالة حتى الآن بشحن 319 شحنة من المعدات للكشف عن الفيروسات وتشخيصها والملحقات ومعدات الحماية الشخصية وغيرها من الإمدادات إلى 88 دولة، وأنه جاري عملية الشحن إلى دول أخرى رغم القيود المفروضة على النقل.

وذكر جروسي، أن الوكالة تلقت مساهمات سخية من الدول الأعضاء وكذلك من القطاع الخاص لكنها ليست كافية لتلبية الطلب، مشيرا إلى أنه يشجع جميع الدول الأعضاء القادرة على المساهمة في جهودها لمساعدة البلدان على محاربة الجائحة.

وأضاف أن الأشهر الثلاثة منذ الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين كانت غير مسبوقة في تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية نتيجة تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل مثير للقلق في مارس الماضي حيث تم تحويل موظفي الوكالة للعمل من منازلهم، مشيرا إلى عودة موظفي الوكالة تدريجياً إلى مكاتبهم منذ 15 مايو الماضي مع وجود تدابير للتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات مع استمرار العديد منهم في العمل من المنزل.

وذكر جروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعدت 3 تقارير حول تقييم أثر الوباء على المجالات الرئيسية لعملها، لافتا إلى دعم الوكالة لجهود الدول الأعضاء في التصدي لوباء كورونا ودعم تشغيل وسلامة وأمن المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية خلال الجائحة.

وأشار إلى مواصلة الوكالة تنفيذ الضمانات لمنع أي إساءة استخدام للمواد والأنشطة النووية للأغراض غير السلمية، كما ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة الدول الأعضاء في مواجهة الفيروس التاجي.