نائب وزير السياحة: إلغاء تأشيرات دخول الأجانب لمدة 4 شهور

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة، إن الحكومة تعمل مع الوزارة لتحفيز السياح على زيارة مصر، من بينها إلغاء تأشيرات دخول الأجانب في الفترة المقبلة للمدن السياحية من أول شهر يوليو وحتى نهاية شهر أكتوبر.

أضافت «شلبي»، في مداخلة عبر برنامج «مساء dmc» عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن الوزارة ليست في عجالة لاستقطاب السائحين، مؤكدة أن خلال الفترة الماضية تم افتتاح بعض الفنادق بعد التأكد من ضمان التزام الإجراءات والسلامة الصحية وتطبيق إجراءات التطهير.

وأشارت إلى أن فتح السياحة الداخلية خلال الفترة الماضية بشكل تدريجي كان تمهيدا لفتح الباب للسياحة الخارجية، وساهم في التأكد من جاهزية الفنادق والمؤسسات لاستقبال السائحين الأجانب.

وعن الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة السائحين، أوضحت نائب وزير السياحية، أن الوزارة تراقب مراعاة الالتزام بالتعقيم والتطهير ليس فقط داخل الفنادق، ولكن من أول وصول السائح إلى مصر، ورحلته حتى سفره إلى بلده، بما يشمل الإقامة وجميع أماكن التنزه.

وكان وزير الطيران المدني، محمد منار، أعلن اليوم الأحد استئناف حركة الطيران في جميع المطارات المصرية اعتبارا من بداية يوليو المقبل، وذلك ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، التي أعلنت عنها رئاسة الوزراء، خلال الأيام الماضية، والتي سمحت بالعودة التدريجية لبعض المؤسسات العامة والخاصة.