مسؤول بالجيش الليبي: فيديو الإساءة للمصريين يعكس الصورة الحقيقية للمليشيات

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن الفيديو الذي نشرته صحيفة المرصد يرصد إهانة المصريين، يعكس الصورة الحقيقية للمليشيات والإرهاب الذي يقاتله الجيش الوطني الليبي، لافتًا إلى أن الليبيين تعرضوا لأبشع مما جاء في مقطع الفيديو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر عبر فضائية «On E»، مساء الاثنين، أن الليبيين عانوا من الإرهاب والذبح ويعيد للأذهان مشهد الذبح في سرت عندما كان الإرهابيون مسيطرين على المدينة، مشيرًا إلى ارتكاب أبشع الجرائم في المناطق التي تدخلها المليشيات.

وأكد أن هذه المليشيات تقاتل باسم حكومة الوفاق، قائلًا إن هذه المليشيات أصبحت قلة الآن بعد قضاء الجيش الوطني الليبي على أكثر من 70% من المليشيات والتنظيمات الإرهابية الموجودة.

وأظهر مقطع فيديو التقط حديثا اعتقال العشرات من العمال المصريين وإهانتهم في ترهونة، على يد الميليشيات الموالية لحكومة طرابلس بعد دخولها إلى المدينة الليبية.

وحسب المقطع، يتم إجبار العمال على الوقوف تحت أشعة الشمس على قدم واحدة وهم حفاة، مع رفع أيديهم إلى الأعلى وإرغامهم على ترديد شتائم وألفاظ نابية والإشادة بالميليشيات المتطرفة.