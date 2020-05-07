الصحة العالمية: ننتظر نتائج تحقيق الصين حول مصدر التفشي الجديد لفيروس كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أنها تنتظر من الصين نتائج تحقيقها في مصدر التفشي الجديد لفيروس كورونا في البلاد والذي ضرب العاصمة بكين.

وقالت ممثلة المنظمة في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، "نرصد الآن تفشيا جديدا لفيروس كورونا في الصين... وهناك تعاون وثيق جدا بين السلطات الصينية ومنظمة الصحة العالمية،وننتظر منها حاليا نتائج الحقيق".

واعتبرت فوينوفيتش، أن المصدر المبدئي لانتشار الفيروس يمكن أن يمثله شخص مصاب، مشددة على ضرورة تحديد ما إذا تم نقل الفيروس إلى البلاد من الخارج أو ما إذا كان موجودا للتو بين أفراد المجتمع".

وأشارت إلى أن نتائج التحقيق سيتم مشاركتها فورا -بعد الحصول عليها -مع كل دول العالم عبر النظام العالمي للقواعد الطبية الصحية العامل على مدار 24 ساعة كل يوم.