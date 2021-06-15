 الكرملين: التوصل إلى تفاهم بين بوتين وبايدن قد يحسن العلاقات بين البلدين - بوابة الشروق
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الكرملين: التوصل إلى تفاهم بين بوتين وبايدن قد يحسن العلاقات بين البلدين

موسكو - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 9:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 9:24 ص

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، أن التوصل إلى تفاهم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، يسهم في تحسين العلاقات بين البلدين.

وقال الكرملين -في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إن " المباحثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن ستتطرق لعدة ملفات سواء في أوكرانيا وسوريا وأفغانستان، واقليم ناجورني كارباغ، فضلا عن بحث الاستقرار الاستراتيجي بين البلدين وأزمة جائحة كورونا".

وأضاف: سيعود السفير الروسي لواشنطن والأمريكي لموسكو إذا توصل الرئيسان إلى اتفاق مناسب في القمة المقررة غدا الأربعاء في مدينة جنيف السويسرية.

وكان الكرملين قد أعلن أن بوتين وبايدن، بعد اجتماعهما في جنيف سيدليان بتصريحات صحفية منفصلة عن بعضهما البعض.


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