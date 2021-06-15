أكاديمية الشرطة تنظم معايشة لطلبة كليات الحقوق بالجامعات الخاصة

إبراهيم: إعداد وتأهيل طلبة وطالبات كلية الشرطة بأسلوب عصرى ومتطور

نظمت أكاديمية الشرطة يوما كاملا بنظام التعايش، استقبلت خلاله عددا من الطلبة يمثلون 3 كليات للحقوق والقانون بالجامعات الخاصة، مع زملائهم من طلبة وطالبات قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة والطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق، فى إطار تأكيد التعاون والترابط بين طلبة وطالبات الجامعات المصرية ونظرائهم بكلية الشرطة.

ونقل مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء دكتور أحمد إبراهيم، وقيادات الأكاديمية، تحيات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الذى أولى فعاليات هذه الزيارة اهتماما ورعاية؛ لما لها من مردود قوى وإيجابى فى التقارب وتبادل الرؤى بين شباب الوطن.

وألقى رئيس أكاديمية الشرطة، الضوء على دور كل كيان من كيانات الأكاديمية فى تحقيق رسالة العلم للأمن، موضحا الجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل طلبة وطالبات كلية الشرطة بأسلوب عصرى ومتطور، مستعرضا البرنامج التعليمى التدريبى للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق.

وتضمنت فعاليات الزيارة مشاهدة فيلم تسجيلى عن أنشطة كلية الشرطة، أعقبها جولة تفقدية داخل الكلية شاهدوا خلالها ما تملكه الكلية من إمكانيات لوجيستية وتعليمية وتدريبية، فضلا عن مشاهدة عروض للطلبة والطالبات.

وعلى هامش فعاليات الزيارة؛ تم تكريم طلاب وطالبات الجامعات المصرية الفائزين فى المسابقة البحثية التى نظمتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، لطلاب الجامعات المصرية فى العديد من الموضوعات المجتمعية منها (الفرص التى توفرها رؤية مصر 2030 للشباب، واستراتيجية التحول الرقمى، وسبل تعزيز الذكاء الإصطناعى، والتعاون المجتمعى لمواجهة الأزمات الصحية، ومخاطر التعدى على أراضى الدولة).

وأناب وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رئيس أكاديمية الشرطة، فى تكريم الفائزين حيث تم تكريم 4 طلاب فائزين بالمراكز الأولى فى الأبحاث الفردية من الجامعات المصرية، و4 طلاب فائزين بالمركز الأول بالبحث الجماعى.

ومن جانبهم، أعرب الطلبة المشاركون بالزيارة عن شكرهم لوزارة الداخلية مُمثلة فى أكاديمية الشرطة على حفاوة الاستقبال، مؤكدين تقديرهم العميق وإشادتهم البالغة للجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل طلبة وطالبات كلية الشرطة وقوة التدريبات وتطورها.