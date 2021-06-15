اليابان تدرس توسيع نطاق المؤهلين للتطعيم ضد كورونا للفئة العمرية الأقل من 65 عاما

قال مصدر حكومي في اليابان، اليوم الثلاثاء، إن مراكز التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا في البلاد تخطط لتوسيع نطاق الأشخاص المؤهلين للتطعيم ضد كوفيد؛ لتشمل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا بعد غد الخميس، وذلك في حملة موسعة لملء خانات الحجز الشاغرة.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن وزارة الدفاع أنشأت مراكز تطعيم شاملة في العاصمة طوكيو ومقاطعة أوساكا شهر مايو الماضي؛ لتطعيم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر والذين يعيشون في سبع مقاطعات في منطقتي العاصمة وكانساي.

لكن بما أن خانات الحجز للفترة حتى 27 يونيو ظلت شاغرة إلى حد كبير، وسعت وزارة الدفاع اليابانية الأسبوع الماضي نطاق قبول الأشخاص من جميع أنحاء البلاد.

ولعدم إهدار اللقاحات المضاد لفيروس كورونا، تدرس اليابان الآن أيضًا إزالة قيود العمر للسماح للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 بتلقي اللقاحات في مراكز التطعيم الجماعي.

وقال المصدر الحكومي إنه من المتوقع أن تتخذ الوزارة قرارًا رسميًا حيال هذا الأمر في وقت لاحق من اليوم.