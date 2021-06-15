سفير مصر باليابان يزور معرضا للآثار الفرعونية في طوكيو

تفقد السفير المصري في اليابان أيمن كامل معرض الآثار الفرعونية المقام في قاعة بونكامورا بالعاصمة طوكيو حتى نهاية شهر يونيو الجاري، بالتعاون مع المتحف القومي للآثار بمدينة لايدن الهولندية، تحت عنوان "مصر أرض الاكتشافات".

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الاثنين - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك- ان المعرض يضم ما يزيد على 250 قطعة أثرية، مشيرة إلى أن سفير مصر في طوكيو أعرب عن إعجابه بأسلوب عرض القطع الأثرية الفرعونية لاسيما المومياوات المصرية التي يبلغ عددها 12 مومياء مصحوبة بالتوابيت الأصلية ذات النقوش والألوان الطبيعية المحتفظة برونقها برغم مرور آلاف السنين؛ حيث تجسد هذه المجموعة مظاهر حياة قدماء المصريين ومعتقداتهم عن الحياة والموت وتقدمهم في العلوم والفنون وامتلاكهم قدرات فائقة في كافة المجالات أبهرت الحضارة الإنسانية ومازالت اكتشافاتهم مستمرة حتى في العصر الحديث.

وذكر السفير أيمن كامل أن السفارة المصرية في طوكيو تعمل على استثمار هذا الحدث الهام للترويج للسياحة اليابانية إلى مصر، لاسيما مع الإعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير قريباً، وتتطلع إلى أن تستعيد الحركة السياحية من اليابان عافيتها عقب استقرار أوضاع قيود السفر التي تم فرضها نتيجة انتشار جائحة كورونا عالمياً.