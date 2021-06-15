 محافظ الإسكندرية يفتتح المرحلة الأولى من أعمال تطوير مستشفى صدر كوم الشقافة - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 يونيو 2021 1:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

محافظ الإسكندرية يفتتح المرحلة الأولى من أعمال تطوير مستشفى صدر كوم الشقافة

هدى الساعاتي
نشر في: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 1:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 1:07 م

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من أعمال التطوير ورفع كفاءة مستشفى صدر كوم الشقافة، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان.

وتمثلت أبرز أعمال التطوير في زيادة عدد الأسرة بالعناية المركزة لتصل إلى 43 سريرا، ورفع كفاءة البنية التحتية وتزويدها بأحدث شبكات المرافق الخدمية.

وأكد الشريف أن المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، حريصة بشكل مستمر على رفع كفاءة المنظومة الصحية، وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية وفقا للتطورات الطبية الحديثة، لافتاً إلى ضرورة الاستمرار في تحديث المنشآت والأجهزة الطبية بما يسهم في تقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطن السكندري.

ووجه المحافظ، الشكر، إلى جميع العاملين بالمستشفى، وحثهم على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى المستشفى للمستوى المتميز الذي يتراضاه المرضى والمواطنين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك