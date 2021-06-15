قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر كانت تستورد البنزين والسولار بما يمثل 40% من استهلاكها المحلي، لافتًا إلى انخفاض النسبة حتى 25% الآن.

وأضاف الملا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن مصر تتوقف عن استيراد السولار والبنزين، خلال الـ3 سنوات المقبلة، مشيدًا بتحقيق فائض من الغاز الطبيعي وتصديره إلى الخارج.

وذكر أن الميزان التجاري البترولي حقق عجزًا بنسبة 3.3 مليار دولار، حتى 3 سنوات ماضية، موضحًا أنه حقق معدلًا موجبًا خلال العام المالي 2018 – 2019 بقيمة 570 مليون دولار.

وأوضح وزير البترول أن الميزان التجاري البترولي حقق معدلًا موجبًا بقيمة 615 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي، متوقعًا تحقيق فائض بترولي تجاري إيجابي بقيمة 820 مليون دولار، بنهاية هذا الشهر.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعي يؤدي إلى تحقيق عوائد دولارية أفضل، مؤكدًا أن جميع تلك المؤشرات تدل أن الإصلاح الاقتصادي كان هامًا للغاية ونتائجه ملموسة وواضحة وتساعد على النمو.

ولفت إلى أن مصر تتبوأ مكانة جيدة في المنطقة مع النجاحات الأخيرة ولا سيما داخل إقليم شرق المتوسط، مشيدًا بتأسيس منتدى شرق المتوسط ومقره القاهرة وانضمام الدول العظمى إليه مثل فرنسا كعضو دائم وأمريكا كعضو مراقب.