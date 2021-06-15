كوريا الجنوبية تستعين بـ روبوتات لمراقبة المناطق الحدودية

كشفت وكالة شراء الأسلحة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، عن أن سول تخطط لنشر روبوتات متحركة في المناطق الحدودية، وإنشاء نظام مراقبة قائم على الذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن الحدود.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، إن إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي قررت استخدام العنصرين الجديدين هذا العام، اللذين يستخدمان أحدث التقنيات، في إطار مشروع "الاقتناء السريع" الذي تبلغ قيمته 2.8 مليار وون (2.5 مليون دولار)، مشيرة إلى أنه تم تصميم الروبوت ليتحرك على سياج حديدية، بسرعة 5 أمتار في الثانية واكتشاف وتتبع الأجسام المتحركة على مدار الساعة، باستخدام كاميرا عالية الدقة قابلة للإمالة وجهاز استشعار متقدم، وفقا للوكالة وسيتم تشغيله رسميا بعد تجربته لمدة ستة أشهر بدءا من ديسمبر المقبل.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يقوم نظام المراقبة المعتمد على الذكاء الاصطناعي بتحليل الأصوات، وأنماط حركة الأجسام في مقاطع المراقبة وإرسال تحذير لغرفة التحكم عندما يلتقط متسللين، ونظرا إلى أن النظام الجديد يستخدم تقنيات التعلم عن عمق، يمكن تحسين قدراته في التعقب باستمرار.

وأضافت أنه سيتم تطبيق النظام الجديد في المناطق الحدودية البرية والبحرية بحلول أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تساعد هذه الأنظمة على تحقيق مراقبة أكثر إحكاما على مدار الساعة لتقليل الثغرات المحتملة، والمساعدة في إدارة قوات كوريا بشكل أكثر فعالية"، حيث تعمل كوريا الجنوبية على تطوير أنظمة المراقبة وتعزيز وضع الحراسة في أعقاب سلسلة من الاختراقات الأمنية، معظمها من قبل كوريين شماليين.