افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية بأغنية أرض الحرية

ينطلق مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الـ22، غدًا الأربعاء، والذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، ويرأسه الناقد السينمائي عصام زكريا.

جاء ذلك بحضور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وعدد من قيادات وزارة الثقافة وصناع السينما التسجيلية القصيرة.

ويبدأ الحفل الذي يقام على شاطئ قناة السويس بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم تجهيز مسرح مفتوح يستع لـ500 فرد في الهواء الطلق، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد، وذلك باستقبال ضيوف المهرجان على الرد كاربت، ثم تبدأ المراسم الرسمية للافتتاح، والذي تقدمه المذيعة إنجي علي، بالسلام الوطني، ثم بأغنية "أرض الحرية" غناء عماد كمال وكلمات طارق علي وألحان كريم عرفة وتوزيع أيمن التركي وكيروجراف مصطفى حجاح ويخرج الحفل المخرج هشام عطوة.

ويلقي الناقد عصام زكريا كلمة رئيس المهرجان، يليه كلمة السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، ثم كلمة اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، قبل كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والتي تعلن خلالها افتتاح المهرجان.

ويلي ذلك عرض لجان التحكيم على الشاشة، وتضم لجنة تحكيم الفيلم التسجيلي الطويل والقصيرالمخرجة الإماراتية نجوم الغانم والمخرج والمنتج السينمائي ديان بيتروفيتش، والمخرجة المصرية هالة خليل، والمخرج العراقي الفرنسي عباس فاضل، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائي والتحريك فنان الرسوم المتحركة، وكاتب السيناريو "توماس ويلز"، والسيناريست المصري تامر حبيب، والمخرج المغربي عبدالإله الجوهري، والروسية إيلينا كورسيفا المنتجة، والمخرج بنيامين كورتيشي من مقدونيا، وتضم لجنة تحكيم الفيبريسي الناقدة المصرية مروة أبو عيش، والناقدة السورية لما طيارة والناقد الإيطالي ماسيموليتشي، في حين تضم مسابقة أفلام الطلبة وتضم المخرج المصري خالد بهجت، والمخرجة المصرية دينا عبد السلام ومن لبنان نجا الأشقر مدير نادي لكل الناس للسينما.

ومن المقرر أن يجرى تكريم اسم فنانة التحريك ورائدة الرسوم المتحركة المخرجة "فايزة حسين"، والتي رحلت عن عالمنا قبل ثلاثة أسابيع، يليها تكريم الناقد الكبير "كمال رمزي" وثم اسم الراحلة رجاء الجداوي وتتسلمها نجلتها أميرة مختار يلي ذلك عرض fire show مع بدء الاستراحة، ثم يتم عرض فيلم الافتتاح السويسري "فرح" إخراج جوليا بانتروهو فيلم وثائقي طويل تدور أحداثه في "80 دقيقة"، حيث يرسم صورة للقاهرة الحديثة والمجتمع الذي يجب أن يواجه فيه جيل اليوم وضغط التقاليد الراسخة والاضطرابات الثقافية والاقتصادية التي تجبر المجتمع المصري على إعادة اكتشاف نفسه من خلال ثلاثة أزواج مختلفين اجتماعياً وثقافياً ودينياً.