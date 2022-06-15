بولندا تدعو المجتمع الدولي إلى إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة

دعا رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، المجتمع الدولي إلى إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة لمساعدتها في الدفاع عن نفسها وصد العملية العسكرية الروسية.

وذكر راديو بولندا اليوم /الأربعاء/ أن مورافيتسكي وجه هذا النداء خلال اجتماع مع رؤساء دول وحكومات الدنمارك وهولندا ورومانيا وبلجيكا ولاتفيا والبرتغال في لاهاي بهولندا أمس، وبحضور الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج .. حيث ركزت المحادثات على المساعدة العسكرية لأوكرانيا التي مزقتها الحرب.

وبعد الاجتماع، قال رئيس الوزراء البولندي للصحفيين "من المهم أن نعزز علاقاتنا عبر الأطلسي في مواجهة التهديدات الروسية، وأدعو الجميع لمساعدة أوكرانيا بتزويدها بالسلاح والدعم اللازم".

وحث مورافيتسكي الدول الأخرى على دعم محاولة أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قائلًا "من المهم دعم طموحات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، نحن ندعم تطلعاتهم في الحصول على وضع المرشح في أقرب وقت ممكن لأن الشعب الأوكراني يحتاج إلى الأمل".

ومن المتوقع أن تعلن المفوضية الأوروبية عن تقييمها لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، وفي حال ما كان التقييم إيجابيًا، فستقرر حكومات الكتلة البالغ عددها 27 حكومة ما إذا كانت ستمنح وضع مرشح لأوكرانيا، فيما يتطلب القرار الموافقة بالإجماع.