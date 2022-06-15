مواقيت الصلاة فى المحافظات 15 يونيو 2022

مواقيت الصلاة 15 يونيو 2022، تستكمل الشروق نشر كافة المواعيد المحددة لإقامة الصلوات الخمس (الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء)، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الاستعلام، وهو ما سنشير إليه فى السطور التالية:-



مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:07 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 31: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:58 م

موعد صلاة العشاء 8:30 م

مواعيد الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:01م

موعد صلاة الظهر 11:51 م

وقت صلاة العصر 3:28 م

موعد صلاة المغرب 6:55 م

موعد صلاة العشاء 8:29 م.



مواقيت الصلاة فى محافظة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:06 ص

موعد صلاة الظهر 12:00

موعد صلاة العصر 3:38

موعد صلاة المغرب 7:05 م

موعد صلاة العشاء 8:40 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:04

موعد صلاة الظهر 11:43

موعد صلاة العصر 3:13 م

وقت صلاة المغرب 6:41 م

وقت صلاة العشاء 8:10 م



مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:21 ص

موعد صلاة الظهر 11:49 ص

موعد صلاة العصر 11: 3

موعد صلاة المغرب 6:41 م

موعد صلاة العشاء 8:06 م