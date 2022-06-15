 روسيا تستنكر الصمت الغربي تجاه قصف أوكرانيا للأحياء السكنية في دونيتسك - بوابة الشروق
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روسيا تستنكر الصمت الغربي تجاه قصف أوكرانيا للأحياء السكنية في دونيتسك

موسكو - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 12:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 12:38 م

أعرب مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، عن استنكار بلاده لصمت الدول الغربية تجاه قصف القوات الأوكرانية المكثف للأحياء السكنية في إقليم (دونيتسك).

وأكد أوشاكوف، حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن إقليم (دونباس) يشهد عملية عسكرية ضد المدنيين نتيجة القصف الأوكراني الذي طال أحياءً سكنية وأدى إلى وقوع قتلى وجرحى بينهم أطفال خاصة عقب حصول كييف على الصواريخ والأسلحة بعيدة المدى من الغرب.

وكان النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، قد أعرب سابقا عن استيائه من عدم رد فعل وسائل الإعلام الغربية على قصف كييف مستشفى فيشنيفسكي للولادة في دونيتسك.

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