باراجواي تتقدم بثبات نحو المونديال بثنائية في أوروجواي

قطعت باراجواي، خطوة جديدة، نحو التأهل لمونديال 2026، بعدما تغلبت داخل الديار على أوروجواي بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة 15 من تصفيات أمريكا الجنوبية، في المباراة التي أُقيمت على ملعب ديفنسوريس ديل تشاكو.

وواصلت باراجواي، ميسرتها الرائعة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني جوستافو ألفارو، الذي لم يهزم في 9 مباريات متتالية.

وبهذا الانتصار، رفعت باراجواي، رصيدها إلى 24 نقطة، لتصبح على مشارف التأهل للمونديال، قبل 3 جولات من نهاية التصفيات، لتحتل المركز الثالث بفارق النقاط خلف الإكوادور.

أما أوروجواي فقد تراجعت للمركز الخامس برصيد 21 نقطة، وهو المركز المؤهل أيضا للمونديال مباشرة.

تقدمت "الألبيروخا" في الدقيقة 13 برأسية من لاعب الوسط ماتياس جالارزا، الذي استغل كرة مشتتة بشكل سيئ من الدفاع الأوروجوياني، بعد عرضية قادمة من الجهة اليمنى عبر المهاجم خوليو إنسيسو.

وفي الدقيقة 81، سجل إنسيسو، الهدف الثاني من ركلة جزاء، حصل عليها بنفسه بعد أن أسقطه المدافع رونالد أراوخو لاعب برشلونة، أثناء انفراده بالحارس ميلي.

وفي الجولة 16، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، تستضيف أوروجواي، نظيرتها فنزويلا، فيما ستزور باراجواي، البرازيل.