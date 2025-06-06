مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 في كييف إثر هجوم روسي بالصواريخ والمُسيرات على أنحاء أوكرانيا

قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 20 في المدينة، إثر هجوم روسي بالصواريخ والمُسيرات على أنحاء البلاد.

وأضاف كليتشكو أن عمليات البحث والإنقاذ جارية في العديد من المواقع.

وقال رئيس إدارة مدينة كييف، تيمور تكاشينكو، إن العديد من الانفجارات سُمعت في العاصمة حيث أدى سقوط الأنقاض إلى نشوب حرائق في العديد من الأحياء فيما حاولت أنظمة الدفاع الجوية اعتراض الأهداف القادمة.

وكتب تكاشينكو على تطبيق تليجرام: "إن طواقم دفاعنا الجوي تفعل كل ما بوسعها. ولكن يجب علينا حماية بعضنا البعض – ابقوا آمنين".

وأفادت السلطات بوقوع أضرار في عدة أحياء، واستجاب عمال الإنقاذ في مواقع متعددة.

وفي منطقة سولومينسكي، اندلع حريق في الطابق الحادي عشر من مبنى سكني مكون من 16 طابقا.

وقامت خدمات الطوارئ بإجلاء ثلاثة أشخاص، وما زالت عمليات الإنقاذ مستمرة. واندلع حريق آخر في مستودع معدني.

وفي منطقة تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا، انفجرت طائرة مسيرة من طراز "شاهد" بالقرب من مبنى سكني، مما أدى إلى تحطم النوافذ والأبواب، وفقا لرئيس الإدارة العسكرية الإقليمية دميترو بريزينسكي.

وأضاف أنه تم أيضا تسجيل انفجارات من صواريخ باليستية على أطراف المدينة.

وجاء الهجوم الليلي بعد ساعات من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قد يكون من الأفضل السماح لأوكرانيا وروسيا "بالقتال لبعض الوقت" قبل فصلهما والسعي لتحقيق السلام، في تعليقات تمثل تحولا ملحوظا عن نداءات ترامب المتكررة لوقف الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وتحدث ترامب أثناء اجتماعه مع المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس، الذي ناشده بصفته "الشخص الأهم في العالم" الذي يمكنه وقف إراقة الدماء بالضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.