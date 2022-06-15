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رابطة الأندية تعلن موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز

محمد مجدي
نشر في: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 3:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 3:09 م

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، عن موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز 2022/2023.

وقال عامر حسين خلال مراسم سحب قرعة منافسة الدور نصف النهائي بكأس الرابطة أن الموسم الحالي من الدوري سينتهي في الموعد الذي تم تحديده من قبل الرابطة وهو 30 من أغسطس المقبل.

وأكد عامر أن الموسم الجديد من الدوري الممتاز سينطلق في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر على أن ينتهي الموسم في الأسبوع الأول من شهر يونيو من العام المقبل.

وأضاف عامر:" سنعيد نظام الدوري والمواعيد من الموسم الجديد سيكون أكثر انضباطاً ونحن غير مرتبطين إلا بفترتي توقف دولي في شهر سبتمبر من العام الجاري ومارس 2023".

وأتم:" بالنسبة للنسخة المقبلة من كأس الرابطة سيتم لعبها خلال فترة منافسات كأس العالم".


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