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حجز منتخب كوستاريكا مقعده في نهائيات كأس العالم 2022، بعد فوزه على المنتخب النيوزيلندي بهدف نظيف، في مباراة دور الملحق العالمي المؤهل للمونديال.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة نهائيات كأس العالم 2022، خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

ويدين المنتخب الكوستاريكي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جويل كامبل الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة.

ويُعد المنتخب الكوستاريكي آخر المنتخبات المتأهلة لـ نهائيات كأس العالم، وبذلك يكتمل عقد الفرق المشاركة في المونديال الأول على الأراضي العربية.

وتأتي مجموعات كأس العالم 2022 كما يلي:

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال – هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - أمريكا – ويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا -أستراليا - الدنمارك – تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا – اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا – الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية