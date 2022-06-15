قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الأمير البريطاني هاري _ المتنازل عن الملكية_ سقط من فوق حصانه أمام أصدقائه.

وأوضحت الصحيفة، أن الأمير سقطت خلال ممارساته الفروسية في ملعب البولو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد زيارة خاطفة إلى بريطانيا لحضور اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، ولم يقضي سوى 15 دقيقة "رسمية تمامًا" مع جدته الملكة، فيما لم يظهر طفليهما أرشي وليليبت خلال الاحتفال على الإطلاق.

وتابعت: "لم يصب الأمير هاري صاحب الـ37 عامًا، بأذى في حادث سقوطه ومن المعروف أن علاقته متوترة مع والده تشارلز وشقيقه وليام ولي العهد، وذلك منذ أن استقال هاري وزوجته ميجان ماركل من العائلة المالكة وهاجروا إلى الولايات المتحدة الاستقرار فيها:".

وكان الأمير هاري وزوجته ميجان، انتقلنا للعيش خارج القصر إلى العيش في أمريكا، بعد تنازلهما عن ألقابهما الملكية، حيث صرح هاري في مقابلته التلفزيونية مع المذيعة أوبرا وينفري، بأنه خائف من أن تنال زوجته ميجان نفس مصيره أمه الأميرة ديانا، باعتبار أنها قتلت بفعل فاعل بسبب كسر قواعد القصر، بحسب زعمه.

وتعتبر قصة زواج الأمير البريطاني هاري من الممثلة الأمريكية المعتزلة ميجان ماركل، من أبرز قصص الحب الملهمة التي انتصرت على التقاليد في مقابل الزواج، حيث تمنع العائلة الملكية البريطانية زواج رجالها من فتيات خارج العائلة لا يحملن الجنسية الإنجليزية، بينما كانت ميجان ممثلة أمريكية ذات أصولا إفريقية.