تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط تشكيل عصابي و164 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 88 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وشنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت تلك الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 164 قطعة سلاح ناري، شملت المضبوطات 14 بندقية آلية، و16 بندقية خرطوش، و10 طبنجات، و124 فردا محليا، و146 طلقة مختلفة الأعيرة، و15 خزينة، و202 قطعة سلاح أبيض.

ونفذت الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام 88 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت تشكيل عصابي ضما 2 متهمين ارتكبوا 16 حادثا متنوعا.

وعلى صعيد مكافحة المخدرات، تمكنت الحملات من ضبط 223 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 116 كيلو مخدرات، و35 متهمًا ومراقبًا هاربًا، و19متهمًا بالبلطجة، و332 دراجة نارية مخالفة، و25 ألف مخالفة مرورية.

كما تمكنت القوات من فحص 58 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 8 منهم.